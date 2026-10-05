16-летний подросток помнит события своей жизни с 3-месячного возраста, а его память превосходит память 99,9% людей

Учёные исследовали 16-летнего подростка с чрезвычайно редкой высокоразвитой автобиографической памятью (HSAM), которую выявили менее чем у 100 человек в мире. Мальчик способен в мельчайших деталях воспроизводить события собственной жизни и утверждает, что у него есть воспоминания даже с 3-месячного возраста, сообщает LRT со ссылкой на ScienceAlert, пишет УНН.

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Для защиты личности исследователи называют подростка KCL. Он рассказал, что имеет отдельные воспоминания примерно с 3 месяцев, а с 3-летнего возраста практически непрерывно помнит события своей жизни.

Некоторые из самых ранних воспоминаний мальчика, по словам учёных, подтвердили его родители. Проведённые тесты также показали, что его автобиографическая память статистически лучше, чем у 99,9% населения.

Экстраординарная память работает не так, как можно подумать

При этом подросток не продемонстрировал столь же выдающихся результатов в концентрации внимания, рабочей памяти и исполнительных функциях. Исследователи отмечают, что это характерно и для других людей с HSAM.

Учёные предполагают, что феномен заключается не в общем усилении памяти. Вероятнее всего, мозг таких людей имеет значительно более низкий порог доступа именно к автобиографической информации и легче находит нужные воспоминания.

Родители KCL сообщили, что с рождения он развивался нормально и не имел психологических проблем или трудностей с учёбой.

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