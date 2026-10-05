16-річний підліток пам'ятає події свого життя з 3-місячного віку, а його пам'ять перевершує 99,9% людей

Вчені дослідили 16-річного підлітка з надзвичайно рідкісною високоякісною автобіографічною пам'яттю (HSAM), яку виявили менш ніж у 100 людей у світі. Хлопець здатний у найдрібніших деталях відтворювати події власного життя і стверджує, що має спогади навіть із 3-місячного віку, повідомляє LRT із посиланням на ScienceAlert, пише УНН.

Деталі

Для захисту особистості дослідники називають підлітка KCL. Він розповів, що окремі спогади має приблизно з 3 місяців, а з 3-річного віку практично безперервно пам'ятає події свого життя.

Деякі з найдавніших спогадів хлопця, за словами науковців, підтвердили його батьки. Проведені тести також показали, що його автобіографічна пам'ять статистично краща, ніж у 99,9% населення.

Надзвичайна пам'ять працює не так, як можна подумати

При цьому підліток не продемонстрував настільки ж виняткових результатів у концентрації уваги, робочій пам'яті та виконавчих функціях. Дослідники зазначають, що це характерно і для інших людей із HSAM.

Науковці припускають, що феномен полягає не в загальному посиленні пам'яті. Ймовірніше, мозок таких людей має значно нижчий поріг доступу саме до автобіографічної інформації та легше знаходить потрібні спогади.

Батьки KCL повідомили, що від народження він розвивався нормально та не мав психологічних проблем чи труднощів із навчанням.

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