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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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157 боев за сутки: где горячее всего на фронте

157 боев за сутки: где горячее всего на фронте

Киев  •  УНН

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На фронте произошло 157 боевых столкновений, из которых около половины на Кураховском и Покровском направлениях. Противник нанес 21 авиаудар и совершил почти 4800 обстрелов.

157 боев произошло за прошедшие сутки на фронте, около половины - на Кураховском и Покровском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 28 ноября, пишет УНН.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 157 боевых столкновений

- указали в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 21 авиаудар, сбросил 39 КАБ. кроме этого, совершил почти 4800 обстрелов, из них 154 из РСЗО, задействовал для ударов 1672 дрона-камикадзе.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

По направлениям ситуация следующая:

В районах населенных пунктов Волчанск и тихое на Харьковском направлении, за минувшие сутки, произошло пять вражеских штурмов позиций наших защитников.

На Купянском направлении зафиксировано 17 атак оккупантов. Силы обороны отражали наступательные действия вблизи Колесниковки, Загрызовой, Зеленой Рощи и Кругляковки.

Враг атаковал четыре раза на Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Грековки, Новоегоровки и Торского.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Белой Горы.

На турецком направлении враг совершил шесть атак недалеко от Торецка, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до десяти управляемых бомб.

На Покровском направлении наши защитники остановили 37 наступательных действий агрессора вблизи Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, желтого и Млечного.

На Кураховском направлении силы обороны отразили 39 атак. Основные усилия враг сосредоточивал в районах Солнцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Гановки.

При поддержке авиации на Времовском направлении противник совершил 18 штурмов наших позиций неподалеку Трудового, Константинопольского, разлива, Раздольного, Сухих можжевельников и Новодаровки.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции шесть раз. Получили жесткий отпор и понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области, где за сутки украинские защитники отбили 18 атак захватчиков", - говорится в сводке.

Наши воины, как указали в Генштабе, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

"В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также Украинские воины обезвредили танк, две боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, 45 БПЛА оперативно-тактического уровня, 60 единиц автомобильной и 10 единиц специальной техники оккупантов", - сообщили в Генштабе.

В Украине начали применять экстренные отключения света: Что известно28 нояб. 2024, 04:51 • 15070 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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