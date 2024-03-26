150 тысяч грн/гектар: "Укргаздобыча" закупила услуги по разминированию земель хозяйственного назначения

ГП "Укргаздобыча" провело тендер через систему Prozorro по закупке услуги по разминированию земель хозяйственного назначения. Общая стоимость тендера - 24,537 млн гривен, передает УНН.

Речь идет о выполнении технического обследования с очисткой района ведения боевых действий от мин/ВОВ на территориях общей площадью до 1 626 650 кв м.

Победителем и единственным участником тендера стало Дочернее предприятие государственной компании "УКРСПЕЦЭКСПОРТ" - Государственное предприятие "УКРОБОРОНСЕРВИС". При этом на рынке противоминной деятельности около 40 национальных компаний по гуманитарному разминированию, но ни одна не заявилась к участию.

Ожидаемая производительность для разминирования вручную - не менее 300 кв. м в сутки, для основного объема - не менее 8 000 кв. м в сутки.

"Это очень хороший и мощный сигнал для компаний, осуществляющих противоминную деятельность, ведь процедуры выходят на прозрачный уровень. На этот раз единственным участником был "Укроборонсервис". Но это очень хороший сигнал о движении в правильном направлении по закупкам услуг по гуманитарному разминированию. Транспарентность процессов - это важная составляющая", - отметил Директор по экономике национального оператора противоминной деятельности компании UDS Александр Романюк.