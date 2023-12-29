14-летний украинский шахматист получил титул международного гроссмейстера

Решением третьего совета ФИДЕ титул международного гроссмейстера присвоили 14-летнему игроку Киевской областной Федерации шахмат Игорю Самуненкову. Об этом сообщила Федерация на своей фейсбук-странице, передает УНН.

Детали

Игорь Самуненков занимается профессионально шахматами восемь лет, и за это время получил множество наград и титулов.

Парень выполнил 3 нормы международного гроссмейстера на таких шахматных соревнованиях:

в Словении на турнире European Individual Chess Championship;

в Венгрии на турнире Vezerkepzo Summer GM 2023,

в Польше на турнире Polish Extraliga.

Кроме того, что Игорь стал четвертым самым молодым игроком, который получил этот титул в Украине, он является самым молодым гроссмейстером в мире.

Впервые в истории Украина на чемпионате мира по шашкам-100 завоевала два "золота"