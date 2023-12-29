14-летний украинский шахматист получил титул международного гроссмейстера
14-летний украинец Игорь Самуненков стал самым молодым в мире международным гроссмейстером по шахматам. Он выполнил гроссмейстерский норматив на соревнованиях в Словении, Венгрии и Польше.
Киберпротив перехватил переписку россиян: на "Новочеркасске" погибли 74 оккупанта
Украинское КиберСопротивление перехватило письмо, из которого следует, что на уничтоженном Украиной корабле "Новочеркасск" погибли 74 российских моряка.
ПЦУ протестует против созданной оккупантами "Скадовской епархии" и призывает выразить свою позицию церковников из УПЦ МП
ПЦУ осуждает создание РПЦ "Скадовской епархии" на оккупированной Херсонщине и призывает УПЦ МП разъяснить свою позицию.
На Харьковщине устанавливают фортификации "зубы дракона"
В Харькове завершается строительство противотанковых укреплений "Зубы дракона", где будет обустроено более сотни позиций, которые усилят оборону до конца 2023 года.
Требований относительно прозрачных конкурсов нет: Счетную палату может возглавить подруга Президента
Подруга семьи Пезидента может возглавить Счетную палату без прозрачного процесса назначения, игнорируя международные призывы к реформам.
На Хмельнитчине взрывы, вероятно, работает ПВО
ПВО, вероятно, была активирована в ответ на воздушную тревогу в Хмельницкой области после угрозы со стороны российских беспилотников "шахед".
США одобрили срочную продажу снарядов M107 Израилю на $147,5 млн без рассмотрения Конгрессом
США одобрили продажу Израилю снарядов M107 на сумму 147,5 млн долларов, а Блинкен объявил чрезвычайное положение в обход Конгресса.
ООН осудила дроновую и ракетную атаку России на Украину
ООН раскритиковала недавние атаки России в Украине, сообщив о 31 погибшем гражданском и 160 раненых.
Корниенко об идее отправить нардепов на фронт
Александр Корниенко заявил, что нет юридических оснований для мобилизации народных депутатов, но признает общественный запрос на большую подотчетность парламентариев на фоне политического недовольства в Украине.
Глава Пентагона и министр обороны Украины пообщались по телефону
Министр обороны США Остин и министр обороны Украины Умеров обсудили вопросы поддержки Украины в условиях российских воздушных атак, пообещав поддерживать постоянные контакты.