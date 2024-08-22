133 тысячи жителей выехали из курской области рф - губернатор
Киев • УНН
Временный глава курской области сообщил о массовом выезде жителей из-за боевых действий.
Из курской области рф выехали 133 тысячи жителей. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы курской области алексей смирнов на совещании с президентом рф владимиром путиным, пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
По словам Смирнова, еще около 20 тысяч человек остаются в регионе.
Шестого августа украинские военные зашли на территорию курской области. Более двух недель там продолжаются бои.
20 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о продвижении украинских войск на 28-35 км вглубь курской области рф. Освобождено 1263 кв. км территории и 93 населенных пункта.
22 августа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в определенных районах курской области под контролем Украины еще один населенный пункт.