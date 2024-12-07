12 пострадавших в больницах после удара по Запорожью: трое в тяжелом состоянии
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Запорожью 12 человек находятся в больницах, средних трое детей. Повреждены 5 многоэтажек, 8 частных домов и другие объекты инфраструктуры.
В результате вражеского удара по Запорожью 12 пострадавших остаются в больницах. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Трое мужчин в тяжелом состоянии, трое детей-в состоянии средней тяжести. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - сообщил Федоров.
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Кроме того, по данным главы ОВА, в результате пятничного вражеского удара уничтожено СТО. Взрывной волной и обломками повреждены 5 многоэтажек, 8 частных домов, общежитие и магазины.
"Сейчас все службы работают на местах. Ликвидация последствий удара продолжается", - резюмировал Федоров.
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