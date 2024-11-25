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На фронте количество боев возросло до 116: где оккупанты активнее всего штурмуют позиции ВСУ

Киев  •  УНН

 • 7071 просмотра

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Российские войска совершили 116 попыток штурма украинских позиций, больше всего атак на Кураховском и Покровском направлениях. На Кураховском направлении отражено 23 атаки из 27, на Покровском - 20 из 29.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, в понедельник уже произошло 116 боевых столкновений. Больше всего россияне атаковали на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 25 ноября, передает УНН

Как рассказали в Генштабе, на Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений, в районах Волчанска, Кудиевки и Казачьей Лопани. Еще продолжаются три боестолкновения. 

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты 13 раз проводили наступательные действия у Новомлинска, Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Зеленого Гая. Одно боестолкновение продолжается. 

На Лиманском направлении противник четыре раза атаковал возле Грековки и Торского. Один бой еще продолжается. 

На Краматорском направлении враг трижды пытался продвинуться в районе Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты четыре раза пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Дачного, в настоящее время продолжается два боя, указали в Генштабе. 

На Покровском направлении противник совершил 29 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Григорьевка, Петровка, Даченское, Пушкино и Пустынка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 20 атак, пока еще идут девять боев.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 27 раз вблизи Сонцовки, Берестков, Курахово, Успеновки, Елизаветовки и Анновки. 23 попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Бои продолжаются - горячее всего на данный момент возле Курахово. Авиация противника нанесла удар по Дачному.

На Времовском направлении противник девять раз шел на штурм позиций наших защитников вблизи Ровнополя, Новодаровки и Сухих Ялов. Два боестолкновения продолжаются. 

На Ореховском направлении враг дважды пытался штурмовать наши позиции в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки, противник нанес авиаудар НАРами по Ольговке.

На Курщине Силы обороны отбили десять атак врага, еще восемь боестолкновений продолжаются, за сегодня противник нанес четыре авиаудара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб по своей территории.

На других направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, отметили в Генштабе. 

Дополнение 

По информации от DeepState, вражеские войска захватили Катериновку и Юрьевку.  Также силы агрессора продвинулись в районе нескольких других населенных пунктов, в частности вблизи Новомлинска, Стельмаховки, Великой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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