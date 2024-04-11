11 апреля: День подводной лодки, Международный день анимешника, Международный день анимешника

Сегодня, 11 апреля, все поклонники военной техники могут присоединиться к празднованию Дня подводной лодки, пишет УНН.

Именно 11 апреля 1900 года в США была спущена на воду первая подводная лодка, которую сконструировал изобретатель Джон Филип Холланд.

16-метровая субмарина была оснащена бензиновым двигателем внутреннего сгорания для надводного плавания и электродвигателем с питанием от аккумуляторов для плавания под водой.

Идея создать транспортное средство, которое бы передвигалось под водой, появилась у людей еще в древние времена. Считается, что в армии Александра Македонского были инженеры, которые сконструировали несколько устройств, с помощью которых человек несколько минут мог передвигаться под водой.

Первый рабочий прототип субмарины создал в 1620 году изобретатель Корнелиус Дреббель для английского короля Якова І.

В 1801 году американский изобретатель Роберт Фултон сконструировал два своих рабочих прототипа подводной лодки и представил их Наполеону Бонапарту.

Несколько прототипов субмарин использовались в боевых действиях во время Гражданской войны в США.

Начало Первой мировой войны стимулировало производство и совершенствование конструкций подводных лодок.

21 января 1954 года была спущена на воду и принята в ВМФ США первая в мире атомная подводная лодка "Наутилус".

Любители мультфильмов сегодня могут присоединиться ко Дню анимешника

Аниме - это японская анимация, которая отличается более взрослой направленностью. Этот стиль имеет много жанров. Создают как сериалы, так и фильмы, чаще всего в аниме экранизируют японские комиксы. Анимешник - это, в свою очередь, поклонник аниме-искусства.

В День анимешника поклонники японской мультипликации собираются и организуют различные тематические конкурсы, акции, флешмобы, массовые просмотры аниме, костюмированные вечеринки и тому подобное.

Поклонники старых музыкальных записей сегодня могут отметить День памяти музыки на кассетных носителях или День восьмитрековой ленты.

Кассета была изобретена в 1962 году бельгийской командой Phillips, представлена на европейском рынке в 1963 году и появилась в Америке в ноябре 1964 года.

Стерео 8-кассетные картриджи (широко известные как 8-дорожечные) появились на рынке США в 1965 году. Как и кассетная лента, 8-дорожечная лента - это магнитное аналоговое музыкальное устройство.

Но с момента своего появления и до того, как ее вытеснила компакт-кассета, срок службы 8-дорожечной ленты составлял почти 20 лет, и ею пользовались миллионы людей.

Также сегодня, в четверг второй полной недели апреля отмечается Международный день специальных библиотек основанный в 1991 году.

Специальные библиотекари являются экспертами в определенной предметной области и предоставляют специализированные информационные услуги своим организациям, клиентам или пользователям. Такие специалисты работают в различных средах, включая корпорации, государственные учреждения, исследовательские учреждения, некоммерческие организации и библиотеки.

По церковному календарю сегодня День памяти священномученика Антипы Пергамского.

Антип жил во времена римского императора Нерона и был учеником Иоанна Богослова. Мужчина проводил тайные богослужения, проповедовал и обращал людей в христианство.

Языческие жрецы схватили Антипа и бросили в раскаленную печь. По преданию, огонь не коснулся тела проповедника, он умер своей смертью.

Ночью тело Антипа забрали христиане и тайно похоронили. В V веке на могиле Антипа построили церкви. Считается, что мощи священномученика обладают целебными свойствами.

Именины 11 апреля празднуют Антип, Петр Николай, Иван.