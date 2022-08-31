103 млн грн убытков: завершено расследование коррупционного дела по закупке дизтоплива для "Укрзализныци"

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“Укрзализныця заключила с подконтрольным участникам коррупционной схемы предприятием ряд договоров на закупку 55 тыс. тонн дизельного топлива по цене от 18499 грн до 18999 за тонну. Подозреваемые совершили ряд незаконных действий, которые скрывали с помощью манипуляций со справками по колебаниям цен на рынке топлива. Сразу после нескольких повышений цен по сделкам поставки руководство филиала выдало разнарядки на поставку всего объема топлива. Как следствие, в январе-феврале 2017 года ПАО "Укрзализныця" переплатило более 102,7 млн ​​грн, приобретя дизельное топливо по цене уже от 22 421,1 до 22 971 грн за тонну", - говорится в сообщении.

Напомним

Завершено досудебное расследование по подозрению трех человек в завладении более 14 млн грн при строительстве многоквартирных домов для Государственной пограничной службы Украины в Ужгороде.



