103 млн грн збитків: завершено розслідування корупційної справи щодо закупівлі дизпалива для “Укрзалізниці”

Цитата

“Укрзалізниця уклала із підконтрольним учасникам корупційної схеми підприємством низку договорів на закупівлю 55 тис. тон дизельного палива за ціною від 18 499 грн до 18 999 за тонну. Підозрювані вчинили низку незаконних дій, які приховували за допомогою маніпуляцій з довідками щодо коливань цін на ринку палива. Відразу після декількох підвищень цін за угодами поставки керівництво філії видало рознарядки на поставку усього обсягу палива. Як наслідок, у січні-лютому 2017 року ПАТ "Укрзалізниця" переплатила понад 102,7 млн грн, придбавши дизельне паливо за ціною вже від 22 421,1 до 22 971 грн за тонну", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Завершено досудове розслідування за підозрою трьох осіб у заволодінні понад 14 млн грн при будівництві багатоквартирних будинків для Державної прикордонної служби України в Ужгороді.



