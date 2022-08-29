Махінації з житлом для прикордонників в Ужгороді на понад 14 млн грн: завершено розслідування щодо трьох підозрюваних

Цитата

«Прокурором САП та детективами НАБУ завершено досудове слідство у справі стосовно колишнього першого заступника і начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, а також керівника підприємства-підрядника, викритих на заволодінні понад 14 млн гривень під час будівництва багатоквартирних будинків для Державної прикордонної служби України», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на сьогодні матеріали справи відкрито стороні захисту для ознайомлення.

Як вже повідомлялось, восени 2016 року між Державною прикордонною службою України та товариством було укладено угоду, відповідно до якої за рахунок виділених із бюджету коштів мали збудувати в Ужгороді 5 багатоквартирних будинків для співробітників прикордонної служби. Проте в ході досудового розслідування було встановлено, що роботи з будівництва були виконанні не в повному обсязі.

«Не зважаючи на це, посадовці ДПСУ підписали акти приймання виконаних будівельних робіт і перерахували на рахунки підприємства-підрядника понад 14 млн гривень за роботи, які фактично не були виконані та матеріали, які не були використані про що їм було достеменно відомо», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Експершому заступнику і ексначальнику Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України та керівнику підприємства-підряднику повідомлено про підозру у заволодінні понад 14 млн грн при будівництві багатоквартирних будинків для ДПСУ в Ужгороді.