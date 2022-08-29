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Махинации с жильем для пограничников в Ужгороде на более 14 млн грн: завершено расследование в отношении трех подозреваемых

Киев • УНН

 • 98161 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Завершено досудебное расследование по подозрению трех человек в завладении более 14 млн грн при строительстве многоквартирных домов для Государственной пограничной службы Украины в Ужгороде. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

Махинации с жильем для пограничников в Ужгороде на более 14 млн грн: завершено расследование в отношении трех подозреваемых

Цитата

«Прокурором САП и детективами НАБУ завершено досудебное следствие по делу в отношении бывшего первого заместителя и начальника Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, а также руководителя предприятия-подрядчика, разоблаченных на завладении более 14 млн гривен при строительстве многоквартирных домов для Государственной пограничной службы Украины», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на сегодняшний день материалы дела открыты стороне защиты для ознакомления.

Как уже сообщалось, осенью 2016 года между Государственной пограничной службой Украины и обществом было заключено соглашение, согласно которому за счет выделенных из бюджета средств должны были построить в Ужгороде 5 многоквартирных домов для сотрудников пограничной службы. Однако в ходе досудебного расследования было установлено, что работы по строительству были выполнены не в полном объеме.

«Несмотря на это, должностные лица ГПНСУ подписали акты приемки выполненных строительных работ и перечислили на счета предприятия-подрядчика более 14 млн гривен за работы, которые фактически не были выполнены и материалы, которые не были использованы, о чем им было подлинно известно», – отмечается в сообщении.

Дополнение

Экс-первому заместителю и экс-начальнику Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины и руководителю предприятия-подрядчику уведомлено о подозрении в завладении более 14 млн грн при строительстве многоквартирных домов для ГПСУ в Ужгороде.

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