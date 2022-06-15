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На сэкономленные 300 долларов: мальчик из Хмельницкой области купил для ВСУ зарядное устройство

На сэкономленные 300 долларов: мальчик из Хмельницкой области купил для ВСУ зарядное устройство

Киев • УНН

 • 72977 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. 10-летний Остап из Шепетовки Хмельницкой области на сэкономленные 300 долларов приобрел для украинских зенитчиков портативное зарядное устройство на солнечной батарее. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали 

"Он сам захотел совершить такой поступок, подошел ко мне, и сказал, что все деньги, которые ему дарили на день рождения, коляду и праздники используем на покупку бронежилета. Военным нужны, это спасет кому жизнь. Они же нас защищают", – рассказала Наталья. 

Также она добавила, что средств на покупку бронежилета не хватило, поэтому решили купить портативное зарядное устройство.

Поступок маленького патриота тронул военных: "Он мог купить себе игрушку или ровер, но отдал нам. Мы счастливы, потому что сейчас воспитываются настоящие патриоты Украины. Все непременно будет хорошо благодаря таким детям, как Остап", – рассказали воины.

Напомним 

Утром 24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. 

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