На заощаджені 300 доларів: хлопчик із Хмельниччини купив для ЗСУ зарядний пристрій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. 10-річний Остап із Шепетівки Хмельницької області на заощаджені 300 доларів придбав для українських зенітників портативний зарядний пристрій на сонячній батареї. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
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"Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене, і сказав, що всі гроші, які йому дарували на день народження, коляду та свята використаємо на купівлю бронежилета. Військовим потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають", – розповіла мама хлопчика Наталія.
Вона додала, що коштів на купівлю бронежилета бракувало, тому вирішили купити портативний зарядний пристрій.
Вчинок маленького патріота розчулив військових: "Він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде добре завдяки таким дітям, як Остап", - розповіли воїни.
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