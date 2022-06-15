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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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На заощаджені 300 доларів: хлопчик із Хмельниччини купив для ЗСУ зарядний пристрій

На заощаджені 300 доларів: хлопчик із Хмельниччини купив для ЗСУ зарядний пристрій

Київ • УНН

 • 72979 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. 10-річний Остап із Шепетівки Хмельницької області на заощаджені 300 доларів придбав для українських зенітників портативний зарядний пристрій на сонячній батареї. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

"Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене, і сказав, що всі гроші, які йому дарували на день народження, коляду та свята використаємо на купівлю бронежилета. Військовим потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають", – розповіла мама хлопчика Наталія. 

Вона додала, що коштів на купівлю бронежилета бракувало, тому вирішили купити портативний зарядний пристрій.

Вчинок маленького патріота розчулив військових: "Він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде добре завдяки таким дітям, як Остап", - розповіли воїни.

Нагадаємо 

Вранці 24 лютого росія розпочала відкриту повномасштабну війну на території України. Російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки. 

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