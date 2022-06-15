На заощаджені 300 доларів: хлопчик із Хмельниччини купив для ЗСУ зарядний пристрій

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"Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене, і сказав, що всі гроші, які йому дарували на день народження, коляду та свята використаємо на купівлю бронежилета. Військовим потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають", – розповіла мама хлопчика Наталія.

Вона додала, що коштів на купівлю бронежилета бракувало, тому вирішили купити портативний зарядний пристрій.

Вчинок маленького патріота розчулив військових: "Він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде добре завдяки таким дітям, як Остап", - розповіли воїни.

Нагадаємо

Вранці 24 лютого росія розпочала відкриту повномасштабну війну на території України. Російські військові цинічно обстрілюють житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки.