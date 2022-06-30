10 000 украинских семей получат продуктовые наборы благодаря сотрудничеству ПриватБанка и Help Ukraine Center
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. На днях украинские семьи во всех регионах начнут получать специально сформированные продуктовые наборы, которые удалось закупить Help Ukraine Center благодаря совместному благотворительному сбору с Приватбанком. Клиенты ПриватБанка могут быстро и максимально удобно пожертвовать для Help Ukraine Center любую сумму в разделе “благотворительность”. Это сотрудничество уже предоставило Центру возможность закупить продукты для 10 000 питательных паев, передает УНН.
Детали
Сегодня тысячи украинцев нуждаются в самой базовой помощи, в том числе простых продуктах питания. Снабжение в Украине работает с перебоями, а также есть люди, которые физически не имеют возможности добраться до магазинов, или полностью потеряли финансовую возможность прокормить себя и свои семьи.
Продуктовые наборы сформированы по системе, специально разработанной для Help Ukraine Center командой врачей-диетологов под руководством ведущего украинского врача Натальи Самойленко. Благодаря профессиональному подходу продуктовый паек способен обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами и поддерживать тело в тонусе изнутри, чтобы противодействовать как физическим, так и эмоциональным испытаниям.
Продуктовые наборы собраны исключительно из продуктов украинского производства. Участники проекта - ПриватБанк и Help Ukraine Center - акцентируют, что вместе с помощью семьям в затруднении, они пытаются также вносить вклад в поддержку отечественной экономики. Еду будет доставлено в небольшие города и села по всей Украине в ближайшее время.
Распределением гуманитарной помощи от Help Ukraine Center на территории Украины занимается хаб Содействие, верифицирующий заявки на помощь от физических лиц и имеющий возможность доставлять посылки буквально в руки заказчика.
Сотрудничество Приватбанка с Help Ukraine Center началось месяц назад и будет продолжаться столько, сколько Украина потребует поддержки, уверяют в компаниях.
Чтобы присоединиться к инициативе, необходимо выбрать Help Ukraine Center в разделе “Добро” в Приват24.
Help Ukraine Center – крупнейший в Восточной Европе хаб гуманитарной и медицинской помощи Украине. Центр основан украинскими компаниями ТІС, Новая Почта, Розетка и Fozzy Group в первые дни войны. Help Ukraine Center аккумулирует, обрабатывает и безопасно транспортирует гуманитарные грузы в Украину, а также привлекает средства благотворителей и закупает самое необходимое для украинцев.
Больше информации: www.helpukraine.center
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