10 000 українських сімей отримають продуктові набори завдяки співпраці Приватбанку та Help Ukraine Center

ukru
НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
Ексклюзив
11:39 • 7332 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 35655 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 54933 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 56055 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 60971 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 74488 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 197653 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 147383 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 171681 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 194931 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
91 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 136275 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 161051 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 56906 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 73686 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 76588 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 197676 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 478217 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 429254 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 636599 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 758543 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 8523 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 37293 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 73686 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 108317 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 142931 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

10 000 українських сімей отримають продуктові набори завдяки співпраці Приватбанку та Help Ukraine Center

10 000 українських сімей отримають продуктові набори завдяки співпраці Приватбанку та Help Ukraine Center

Київ • УНН

 • 668442 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Днями українські родини в усіх регіонах почнуть отримувати спеціально сформовані продуктові набори, які Help Ukraine Center вдалося закупити завдяки спільному благодійному збору із Приватбанк. Клієнти Приватбанку мають можливість швидко та максимально зручно пожертвувати для Help Ukraine Center будь-яку суму у розділі “благодійність”. Ця співпраця уже надала Центру змогу закупити продукти для 10 000 поживних паїв, передає УНН.

Деталі

Сьогодні тисячі українців потребують найбазовішої допомоги, у тому числі простих продуктів харчування. Постачання в Україні працює з перебоями, а також є люди, які фізично не мають змоги дістатися до магазинів, або повністю втратили фінансову можливість прогодувати себе та свої сім’ї.

Продуктові набори сформовано за системою, спеціально розробленою для Help Ukraine Center командою лікарів-дієтологів під керівництвом провідної української лікарки Наталії Самойленко. Завдяки професійному підходу продуктовий пайок здатен забезпечити організм всіма необхідними поживними речовинами та підтримувати тіло у тонусі зсередини, щоб протидіяти як фізичним, так і емоційним випробуванням сьогодення.

Продуктові набори зібрано виключно із продуктів українського виробництва. Учасники проекту - Приватбанк та Help Ukraine Center - акцентують, що разом із допомогою сім’ям у скруті, вони намагаються також робити внесок у підтримку вітчизняної економіки. Їжу буде доставлено у невеликі міста та села по всій Україні у найближчий час.

Розподілом гуманітарної допомоги від Help Ukraine Center на території України займається хаб Співдія, який верифікує заявки на допомогу від фізичних осіб та має змогу доставляти посилки буквально до рук замовника.

Співпраця Приватбанку із Help Ukraine Center розпочалась місяць тому і продовжуватиметься стільки, скільки Україна потребуватиме підтримки, запевняють у компаніях.

Щоб долучитися до ініціативи, потрібно обрати Help Ukraine Center у розділі “Добро” застосунку Приват24.

Help Ukraine Center - найбільший у Східній Європі хаб гуманітарної та медичної допомоги Україні. Центр засновано українськими компаніями ТІС, Нова Пошта, Розетка та Fozzy Group у перші дні війни. Help Ukraine Center акумулює, обробляє та безпечно транспортує гуманітарні вантажі в Україну, а також самостійно залучає кошти благодійників та закуповує найнеобхідніше для українців.

Більше інформації: www.helpukraine.center

Беремо і перемагаємо!

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Bitcoin
$84,173.40
Золото
$3,161.46
Tesla
$258.01
Brent
$74.94
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.20
Ethereum
$1,873.01