10 000 українських сімей отримають продуктові набори завдяки співпраці Приватбанку та Help Ukraine Center

Деталі

Сьогодні тисячі українців потребують найбазовішої допомоги, у тому числі простих продуктів харчування. Постачання в Україні працює з перебоями, а також є люди, які фізично не мають змоги дістатися до магазинів, або повністю втратили фінансову можливість прогодувати себе та свої сім’ї.

Продуктові набори сформовано за системою, спеціально розробленою для Help Ukraine Center командою лікарів-дієтологів під керівництвом провідної української лікарки Наталії Самойленко. Завдяки професійному підходу продуктовий пайок здатен забезпечити організм всіма необхідними поживними речовинами та підтримувати тіло у тонусі зсередини, щоб протидіяти як фізичним, так і емоційним випробуванням сьогодення.

Продуктові набори зібрано виключно із продуктів українського виробництва. Учасники проекту - Приватбанк та Help Ukraine Center - акцентують, що разом із допомогою сім’ям у скруті, вони намагаються також робити внесок у підтримку вітчизняної економіки. Їжу буде доставлено у невеликі міста та села по всій Україні у найближчий час.

Розподілом гуманітарної допомоги від Help Ukraine Center на території України займається хаб Співдія, який верифікує заявки на допомогу від фізичних осіб та має змогу доставляти посилки буквально до рук замовника.

Співпраця Приватбанку із Help Ukraine Center розпочалась місяць тому і продовжуватиметься стільки, скільки Україна потребуватиме підтримки, запевняють у компаніях.

Щоб долучитися до ініціативи, потрібно обрати Help Ukraine Center у розділі “Добро” застосунку Приват24.

Help Ukraine Center - найбільший у Східній Європі хаб гуманітарної та медичної допомоги Україні. Центр засновано українськими компаніями ТІС, Нова Пошта, Розетка та Fozzy Group у перші дні війни. Help Ukraine Center акумулює, обробляє та безпечно транспортує гуманітарні вантажі в Україну, а також самостійно залучає кошти благодійників та закуповує найнеобхідніше для українців.

Більше інформації: www.helpukraine.center

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