Зйомки фільму про українських "кіборгів" розпочнуться цієї зими
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Повнометражний фільм про українських захисників донецького аеропорту - "кіборгів" - розпочнуть знімати вже цієї зими. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, передає УНН.
"Ми зараз будемо запускати фільм, який присвячений обороні донецького аеропорту. Це фільм "Кіборги". Він буде зніматися цієї зими вже. Режисером буде Ахтем Сеїтаблаєв", – сказав він.
Як зазначив П.Іллєнко, глядачі побачать стрічку вже в грудні наступного року.
"Прем’єра, очевидно, буде вже десь у грудні наступного року. Це максимальна швидкість, яку дозволяє кінематограф", – додав очільник Держкіно.
Нагадаємо, Держкіно вирішив надати кошти на фільм про українських "кіборгів".