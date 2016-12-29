Съемки фильма об украинских "киборгах" начнутся этой зимой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Полнометражный фильм об украинских защитниках донецкого аэропорта - "киборгах" - начнут снимать уже этой зимой. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, передает УНН.
"Мы сейчас будем запускать фильм, посвященный обороне донецкого аэропорта. Это фильм" Киборги ". Он будет сниматься этой зимой уже. Режиссером будет Ахтем Сеитаблаев", - сказал он.
Как отметил Ф.Илленко, зрители увидят ленту уже в декабре следующего года.
"Премьера, очевидно, будет уже где-то в декабре следующего года. Это максимальная скорость, которую позволяет кинематограф", - добавил глава Госкино.
Напомним, Госкино решило предоставить средства на фильм об украинских "киборгах".