З'їзд "Слуги народу": сьогодні відбудеться закрита частина зборів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Сьогодні відбудеться з'їзд партії "Слуга народу", який триватиме, фактично, два дні. Перший день відбудеться у закритому форматі, а у понеділок - урочиста частина. Інформацію про це УНН підтвердила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
За її словами, закрита частина відбудеться у "Парковому". Початок запланований на 12:00.
Розглядати, як зазначила Кравчук, будуть різні технічні питання, а також планують затвердити кандидата на довиборах у Раду по 208 округу.
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Друга частина з'їзду "Слуга народу" буде відкритою. На ній очікується візит Президента України Володимира Зеленського.
"Презентуємо команди, які будуть брати участь у місцевих виборах", - зазначила Кравчук.
Раніше у “Слузі народу” назвали нову дату з’їзду партії - 31 серпня.