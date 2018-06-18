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З'явився трейлер українського мультфільму "Віктор Робот"

З'явився трейлер українського мультфільму "Віктор Робот"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. З'явився трейлер українського мультфільму "Віктор Робот". Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Держкіно.

Так, режисером картини є Анатолій Лавренішин, створює мультфільм Студія анімації "Червоний собака" за підтримки Держкіно. Продюсером є Олена Голубева. 

"Фільм розповідає про маленького робота з мегаполісу, який знаходить у себе на грудях дверцята і витягує зсередини зайву деталь-шестірню. З того моменту він починає бачити світ по-іншому і дізнається, що решта роботів довкола нього зламані. Сім'я інженерів-науковців знаходять та витягують з мегаполісу маленького робота, але злякавшись, він тікає з їхньою донькою-бунтівницею Вікою, яка називає його на свою честь — Віктором. Так починається їхня пригода, повна небезпек та нових відкриттів", - зазначено в повідомленні.

Прем’єра трейлера відбулася у рамках Міжнародного фестивалю анімаційних фільмів в Ансі.

Нагадаємо, студія Sony Pictures Entertainment опублікувала перший трейлер мультфільму "Людина-павук: Через всесвіти", де головного персонажа зіграє афроамериканець.

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