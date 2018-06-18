Появился трейлер украинского мультфильма "Виктор Робот"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Появился трейлер украинского мультфильма "Виктор Робот". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Госкино.
Так, режиссером картины является Анатолий Лавренишин, создает мультфильм Студия анимации "Красная собака" при поддержке Госкино. Продюсером является Елена Голубева.
"Фильм рассказывает о маленьком работе из мегаполиса, который находит у себя на груди дверцу и вытаскивает изнутри лишнюю деталь-шестерню. С того момента он начинает видеть мир по-другому и узнает, что остальные роботы вокруг него сломаны. Семья инженеров-ученых находит и извлекают из мегаполиса маленького робота, но испугавшись, он убегает с их дочкой-бунтовщица Викой, которая называет его в свою честь - Виктором. Так начинается их приключение, полное опасностей и новых открытий", - говорится в сообщении.
Премьера трейлера состоялась в рамках Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси.
Напомним, студия Sony Pictures Entertainment опубликовала первый трейлер мультфильма "Человек-паук: сквозь вселенные", где главного персонажа сыграет афроамериканец.