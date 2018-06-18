Появился трейлер украинского мультфильма "Виктор Робот"

Так, режиссером картины является Анатолий Лавренишин, создает мультфильм Студия анимации "Красная собака" при поддержке Госкино. Продюсером является Елена Голубева.

"Фильм рассказывает о маленьком работе из мегаполиса, который находит у себя на груди дверцу и вытаскивает изнутри лишнюю деталь-шестерню. С того момента он начинает видеть мир по-другому и узнает, что остальные роботы вокруг него сломаны. Семья инженеров-ученых находит и извлекают из мегаполиса маленького робота, но испугавшись, он убегает с их дочкой-бунтовщица Викой, которая называет его в свою честь - Виктором. Так начинается их приключение, полное опасностей и новых открытий", - говорится в сообщении.

Премьера трейлера состоялась в рамках Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси.

Напомним, студия Sony Pictures Entertainment опубликовала первый трейлер мультфильма "Человек-паук: сквозь вселенные", где главного персонажа сыграет афроамериканец.