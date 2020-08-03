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З’явився текст урядового законопроекту щодо розширення прав нацгвардійців

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Кабінет міністрів України пропонує розширити права військовослужбовців Нацгвардії, внісши до ВР законопроект про Статут з охорони Національною гвардією України різної військової техніки, важливих державних об'єктів та спеціальних вантажів. Текст законопроекту №3947 з’явився на сайті ВР, передає УНН.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, він визначає організацію і порядок несення військової служби з охорони Національною гвардією України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів, а також права й обов’язки військовослужбовців Національної гвардії України, які залучаються для несення такої служби.

Так, до прав військовослужбовців Нацгвардії належить затримувати і передавати правоохоронцям осіб, які порушили встановлений перепускний чи внутрішньооб’єктовий режим або вчинили напад на об’єкт, що охороняється Нацгвардією.

Зазначається, що наразі військові частини та підрозділи з охорони важливих державних об’єктів виконують завдання із забезпечення внутрішньоб’єктового режиму спільно з адміністраціями цих об’єктів.

Нагадаємо, завершилось досудове розслідування у справі щодо злочинного угрупування з п’яти осіб, яких підозрюють в організації корупційної схеми закупівлі для військовослужбовців Національної гвардії України квартир у місті Буча, непридатних для проживання.

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