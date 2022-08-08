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З'явився текст президентського законопроекту щодо розширення санкцій проти рф

З'явився текст президентського законопроекту щодо розширення санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 110771 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №7640, який передбачає розширення санкцій проти російської федерації. Текст з’явився у відкритому доступі на сайті парламенту, пише УНН.

Деталі

Зокрема, Зеленський рекомендує Раді схвалити рішення РНБО від 5 серпня "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до російської федерації".

Документ передбачає санкції проти юридичних осіб з рф та України, кінцевим власником, членом та учасником яких є росія та її громадяни, а також осіб, пов'язаних з державою-агресором.

Пакет санкцій буде складатися з 10 пунктів:

- заборона на виведення капіталу з України на користь фізичних та юридичних осіб росії;
- заборона на публічні закупівлі товарів, робіт, послуг, пов’язаних з росією;
- зупинка дозволів на користування надрами;
- заборона приватизувати чи орендувати державне майно;
- заборона на знаходження російських суден та літаків;
- припинення видачі готівки та платіжних карток особам, які пов'язані з агресором;
- заборона на придбання цінних паперів від російських емітентів;
- заборона (дозволів та ліцензій НБУ) на інвестиції в росію;
- заборона на передачу технологій та прав інтелектуальної власності в росію;
- заборона на набуття права власності на землю для осіб, пов’язаних з рф.

Вказані заходи (санкції) після ухвалення Верховною Радою України діятимуть протягом 10 років.

Водночас санкції не будуть поширюватися на росіян, які живуть в Україні на законних підставах.

Доповнення

6 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про затвердження рішення РНБО від 5 серпня цього року про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до росії.

Українські Національні Новини

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