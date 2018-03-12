З'явився розклад виступів українців на четвертий змагальний день Паралімпіади

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Завтра у південнокорейському Пхьончхані українські паралімпійські спортсмени поведуть боротьбу за чергові медалі 12-х в історії зимових Паралімпійських ігор, передає УНН з посиланням на сайт турніру.

У рамках 4-го ігрового дня наші спортсмени представлені тільки у біатлоні, в 5-ти індивідуальних гонках на середній дистанції.

Першим о 3:55 стартуватиме 18-річний дебютант Ігор Тарас Радь. Він змагатиметься серед сидячих спортсменів. Потім вступлять у змагання жінки на 10 км дистанції: Богдана Конащук, Ірина Буй, Юлія Батенкова-Бауман і Людмила Ляшенко.

О 5:50 за нагороди поведуть боротьбу Сергій Романюк, Віталій Ситник та Ігор Рептюх (спортсмени з ураженням опорно-рухового апарату). Далі за золоту медаль поведуть боротьбу дві українки в категорії спортсменок з вадами зору – Ольга Прилуцька та Оксана Шишкова. У заключній гонці Україна буде представлена Олександром Махоткіним, Олександром Казіком, Дмитром Суярко, Ярославом Решетинським, Віталієм Лук'яненко, Анатолієм Ковалевським та Юрієм Уткіним (у вадами зору).

Додамо також, за перші три дні ПІ-2018 Україна виграла 3 "золота", 2 "срібла" та 4 "бронзи" і перебуває на третьому місці медального заліку.

Нагадаємо, у медальному заліку зимових Паралімпійських Ігор-2018 у Пхьончхані збірна України посідає третє місце після трьох днів змагань, здобувши у свою скарбничку дев'ять медалей.

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