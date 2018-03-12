Появилось расписание выступлений украинцев на четвертый соревновательный день Паралимпиады
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Завтра в южнокорейском Пхенчхане украинские паралимпийские спортсмены поведут борьбу за очередные медали 12-х в истории зимних Паралимпийских игр, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В рамках 4-го игрового дня наши спортсмены представлены только в биатлоне, в 5-ти индивидуальных гонках на средней дистанции.
Первым в 3:55 стартует 18-летний дебютант Игор Тарас Радь. Он будет бороться среди сидячих спортсменов. Затем вступят в соревнование женщины на 10 км дистанции: Богдана Конащук, Ирина Буй, Юлия Батенкова-Бауман и Людмила Ляшенко.
В 5:50 за награды поведут борьбу Сергей Романюк, Виталий Сытник и Игорь Рептюх (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата). Дальше за золотую медаль поведут борьбу две украинки в категории спортсменок с нарушениями зрения - Ольга Прилуцкая и Оксана Шишкова. В заключительной гонке Украина будет представлена Александром Махоткиным, Александром Казиком, Дмитрием Суярко, Ярославом Решетинским, Виталием Лукьяненко, Анатолием Ковалевским и Юрием Уткиным (с недостатками зрения).
Добавим также, за первые три дня ПИ-2018 Украина выиграла 3 "золота", 2 "серебра" и 4 "бронзы" и находится на третьем месте медального зачета.
Напомним, в медальном зачете зимних Паралимпийских Игр-2018 в Пхенчхане сборная Украины занимает третье место после трех дней соревнований, получив в свою копилку девять медалей.