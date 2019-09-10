З'явився президентський указ про призначення голови Рівненської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Указ Президента України Володимира Зеленського про призначення Віталія Коваля головою Рівненської ОДА з'явився на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.
"Призначити Коваля Віталія Станіславовича головою Рівненської обласної державної адміністрації", - йдеться у тексті указу №672/2019 від 9 вересня.
Іншим указом - №671/2019 від 9 вересня - Зеленський увільнив Ігоря Тимошенка від тимчасового виконання обов’язків голови Рівненської ОДА.
Нагадаємо, Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА.