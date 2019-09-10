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З'явився президентський указ про призначення голови Рівненської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Указ Президента України Володимира Зеленського про призначення Віталія Коваля головою Рівненської ОДА з'явився на офіційному сайті Глави держави, передає УНН

"Призначити Коваля Віталія Станіславовича головою Рівненської обласної державної адміністрації", - йдеться у тексті указу №672/2019 від 9 вересня.

Іншим указом - №671/2019 від 9 вересня - Зеленський увільнив Ігоря Тимошенка від тимчасового виконання обов’язків голови Рівненської ОДА.

Нагадаємо, Зеленський представив нового голову Рівненської ОДА.

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