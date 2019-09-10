Появился президентский указ о назначении главы Ровенской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Указ Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Виталия Коваля председателем Ровенской ОГА появился на официальном сайте Главы государства, передает УНН.
"Назначить Коваля Виталия Станиславовича председателем Ровенской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа №672/2019 от 9 сентября.
Другим указом - №671/2019 от 9 сентября - Зеленский освободил Игоря Тимошенко от временного исполнения обязанностей председателя Ровенской ОГА.
Напомним, Зеленский представил нового председателя Ровенской ОГА.