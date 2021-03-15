З'явилося відео смертельної ДТП з п'яним водієм позашляховика на Троєщині

Що сталося

Страшна аварія сталася на Троєщині у Києві у ніч на 15 березня. П'яний водій на позашляховику Toyota Land Cruiser розтрощив легковий автомобіль Skoda.

Двоє людей з легковика - водій і пасажирка - загинули на місці.

Винуватця поліцейські затримали та розпочали розслідування.

Реакція МВС

Геращенко повідомив, що для винуватця дорожньо-транспортної пригоди, який п'яним на позашляховику врізався у легковик і спровокував загибель двох людей на Троєщині у Києві, будуть вимагати в суді затримання без права виходу під заставу.



