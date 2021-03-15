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Смертельна ДТП з п'яним водієм позашляховика на Троєщині: для винуватця вимагатимуть арешт без застави

Київ • УНН

 • 26253 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Для винуватця дорожньо-транспортної пригоди, який п'яним на позашляховику врізався у легковик і спровокував загибель двох людей на Троєщині у Києві, будуть вимагати в суді затримання без права виходу під заставу. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"28-річна п'яна мерзота, яка сьогодні вночі вбила двох ні в чому не повинних чоловіка та жінку, затримана поліцією Києва і вже знаходиться за ґратами. Поліція і прокуратура буде вимагати в суді затримання мерзоти, без права виходу під заставу, тому що такі покидьки небезпечні для людей", - написав Геращенко.

Деталі

Заступник голови МВС при цьому висловив жаль з приводу того, що максимальна відповідальність за цей злочин до публікації Закону 2695 буде лише до 10 років позбавлення волі. І зловмисник буде мати права на амністію та дострокове звільнення після відбуття половини строку.

"Після публікації завтра Закону 2695 про підсилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху, за який я дякую особисто Президенту Володимиру Зеленському та 325 депутатам Верховної Ради, такого роду мерзотники будуть вже отримувати по 12 років ув’язнення без права на амністію чи помилування. А дострокове звільнення можливо буде тільки після відбуття не менш як 2/3 строку", - зауважив Геращенко.

Він нагадав, що Верховною Радою прийнятий закон 2695, який суттєво підвищує відповідальність за порушення правил дорожнього руху. "Він вступає в силу після його публікації завтра. А саме з 00 00 годин середи 17 березня", - наголосив заступник міністра.

Що сталося

Страшна аварія сталася на Троєщині у Києві у ніч на 15 березня. П'яний водій на позашляховику Toyota Land Cruiser розтрощив легковий автомобіль Skoda. Двоє людей з легковика - водій і пасажирка - загинули на місці. Винуватця поліцейські затримали та розпочали розслідування.

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