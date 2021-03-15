Смертельное ДТП с пьяным водителем внедорожника на Троещине: для виновника требуют арест без залога
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Для виновника дорожно-транспортного происшествия, который пьяным на внедорожнике врезался в легковушку и спровоцировал гибель двух человек на Троещине в Киеве, будут требовать в суде задержания без права выхода под залог. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook, передает УНН.
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"28-летний пьяный мерзавец, который сегодня ночью убил двух ни в чем не повинных мужчину и женщину, задержан полицией Киева и уже находится за решеткой. Полиция и прокуратура будут требовать в суде задержания мерзавца, без права выхода под залог, так как такие отбросы опасны для людей", - написал Геращенко.
Детали
Замглавы МВД при этом выразил сожаление по поводу того, что максимальная ответственность за это преступление до публикации закона 2695 будет только до 10 лет лишения свободы. И злоумышленник будет иметь права на амнистию и досрочное освобождение после отбытия половины срока.
"После публикации завтра закона 2695 об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения, за который я благодарю лично Президента Владимира Зеленского и 325 депутатов Верховной Рады, такого рода мерзавцы будут уже получать по 12 лет заключения без права на амнистию или помилование. А досрочное освобождение возможно будет только после отбытия не менее 2/3 срока", - отметил Геращенко.
Он напомнил, что Верховной Радой принят закон 2695, который существенно повышает ответственность за нарушение правил дорожного движения. "Он вступает в силу после его опубликования завтра. А именно с 00 00 часов среды 17 марта", - подчеркнул замминистра.
Что произошло
Страшная авария произошла на Троещине в Киеве в ночь на 15 марта. Пьяный водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser разбил легковой автомобиль Skoda. Два человека из легковушки - водитель и пассажирка - погибли на месте. Виновника полицейские задержали и начали расследование.