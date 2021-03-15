Появилось видео смертельного ДТП с пьяным водителем внедорожника на Троещине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook опубликовал видео смертельного ДТП с пьяным водителем внедорожника на Троещине, передает УНН.
Что произошло
Страшная авария произошла на Троещине в Киеве в ночь на 15 марта. Пьяный водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser разбил легковой автомобиль Skoda.
Два человека из легковушки - водитель и пассажирка - погибли на месте.
Виновника полицейские задержали и начали расследование.
Реакция МВД
Геращенко сообщил, что для виновника дорожно-транспортного происшествия, в котором пьяный водитель на внедорожнике врезался в легковушку и спровоцировал гибель двух человек на Троещине в Киеве, будут требовать в суде задержания без права выхода под залог.