З'явилося відео ракетного удару по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У міністерстві оборони Франції, яка разом із США та Великою Британією завдала удару по Сирії у відповідь на хімічну атаку Дамаска, оприлюднили відео з моментом запуску ракети, передає УНН.
"Запуск військово-морської крилатої ракети з одного з наших фрегатів цієї ночі в Середземному морі. Ціль: місце виробництва хімічної зброї сирійським режимом", - підписала відповідне відео у Twitter голова міноборони Франції Флоранс Парлі.
Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".
США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.
Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії.