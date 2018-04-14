Появилось видео ракетного удара по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В министерстве обороны Франции, которая вместе с США и Великобританией нанесла удар по Сирии в ответ на химическую атаку Дамаска, обнародовали видео с моментом запуска ракеты, передает УНН.
"Запуск военно-морской крылатой ракеты с одного из наших фрегатов этой ночью в Средиземном море. Цель: место производства химического оружия сирийским режимом", - подписала соответствующее видео в Twitter глава минобороны Франции Флоранс Парли.
Ранее президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил это "необходимостью покарать Асада за применение химоружия" 7 апреля в городе Дума. При этом он возложил на Россию "ответственность за поддержку режима Асада".
США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия.
Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" ранее сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки на Думу.
Сирия опровергла сообщения о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.
Позже президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии.