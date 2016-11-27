З'явилося відео наслідків нічної пожежі у львівському клубі

Наразі до приміщення нікого не пускають. Експерти перевіряють техніку та приміщення.

Нагадаємо, внаслідок пожежі, що сталася у нічному клубі Space у Львові, наразі перебуває в лікарні 14 осіб, з них двоє — у вкрай важкому стані. Через шок, паніку та алкогольне сп’яніння відвідувачі нічного закладу Space не могли адекватно оцінити загрозу і ризик для їхнього життя та здоров’я, і робили селфі просто у палаючому приміщенні.