Появилось видео последствий ночного пожара в львовском клубе

Сейчас в помещение никого не пускают. Эксперты проверяют технику и помещения.

Напомним, в результате пожара, произошедшего в ночном клубе Space во Львове, сейчас находится в больнице 14 человек, из них двое -в крайне тяжелом состоянии. Из-за шока, паники и алкогольное опьянение посетители ночного заведения Space не могли адекватно оценить угрозу и риск для их жизни и здоровья, и делали селфи прямо в горящем помещении.