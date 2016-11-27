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Появилось видео последствий ночного пожара в львовском клубе

Киев • УНН

 • 8440 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 ноября. УНН. На месте пожара в ночном клубе Space продолжаются следственные действия. Об этом сообщил корреспондент УНН.

Появилось видео последствий ночного пожара в львовском клубе

Сейчас в помещение никого не пускают. Эксперты проверяют технику и помещения.

Напомним, в результате пожара, произошедшего в ночном клубе Space во Львове, сейчас находится в больнице 14 человек, из них двое -в крайне тяжелом состоянии. Из-за шока, паники и алкогольное опьянение посетители ночного заведения Space не могли адекватно оценить угрозу и риск для их жизни и здоровья, и делали селфи прямо в горящем помещении.

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