З'явилися подробиці викриття військовослужбовців, які займалися збутом боєприпасів на Львівщині

Військовий прокурор розповів, що впродовж листопада цього року двоє військовослужбовців 1961 та 1975 року народження систематично займалися збутом патронів, гранат та запалів до ручного протитанкового гранатомета.

“Ми розуміємо, що без спільників такі операції не могли виконуватись. Військова частина, де служили ці двоє військових, знаходиться на Яворівщині. Офіцери були викладачами з бойової підготовки. На навчальні стрільби виділялась зброя, були залишки. Саме ці залишки вони й реалізовували, давали в збут. Проводиться перевірка, зокрема буде проведено перелік та огляд наявного переліку зброї у військовій частині”, — розповів Владислав Савинець.

Зараз вирішується питання щодо оголошення офіцерам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.410 КК України (викрадення військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем бойових припасів, вчинене в умовах особливого періоду), а також обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.

Офіцерам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.