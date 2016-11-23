Появились подробности разоблачения военнослужащих, занимавшихся сбытом боеприпасов во Львовской области

Военный прокурор рассказал, что в течение ноября этого года двое военнослужащих 1961 и 1975 годов рождения систематически занимались сбытом патронов, гранат и запалов к ручному противотанковому гранатомету.

"Мы понимаем, что без сообщников такие операции не могли выполняться. Воинская часть, где служили эти двое военных, находится в Яворивском районе. Офицеры были преподавателями по боевой подготовке. На учебные стрельбы выделялось оружие, были остатки. Именно эти остатки они и реализовывали, отдавали в сбыт. Проводится проверка, в частности будет проведен перечень и обзор имеющегося перечня оружия в воинской части", - рассказал Владислав Савинец.

Сейчас решается вопрос об объявлении офицерам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.410 УК Украины (похищение военным служебным лицом со злоупотреблением служебным положением боеприпасов, совершенное в условиях особого периода), а также избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемых должностей.

Офицерам грозит до двенадцати лет лишения свободы.