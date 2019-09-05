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З'явилася ще одна версія обвалу будинку в Дрогобичі

З'явилася ще одна версія обвалу будинку в Дрогобичі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Група експертів буде досліджувати нову версію обвалу будинку в місті Дрогобич Львівської області. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міської ради.

"Має приїхати група експертів, які будуть достеменно досліджувати будинок. Як виявилося, в цьому будинку фундамент має товщину лише 30 см, і ця цегла знаходиться під землею. Можливо, це призвело до руйнації", - повідомили у пресслужбі.

Зараз офіційної версії трагедії не надають, адже очікують висновку експертів.

"На основі висновку ми можемо володіти сумою завданих збитків і після цього можемо вести предметно переговори з тими особами, які виявили готовність допомогти у забезпеченні житлом постраждалих", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання. Загинули восьмеро людей, ще сімох госпіталізували.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Дрогобичі тимчасово переселили 12 сімей з обваленого будинку

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через обвал у будинку в Дрогобичі.

У справі двом підозрюваним у службовій недбалості комунальникам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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