Появилась еще одна версия обвала дома в Дрогобыче
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Группа экспертов будет исследовать новую версию обрушения дома в городе Дрогобыч Львовской области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Дрогобычского городского совета.
"Должна приехать группа экспертов, которые будут точно исследовать дом. Как оказалось, в этом доме фундамент имеет толщину всего 30 см, и этот кирпич находится под землей. Возможно, это привело к разрушению", - сообщили в пресс-службе.
Сейчас официальной версии трагедии не предоставляют, ведь ожидают заключения экспертов.
"На основе заключения мы можем обладать суммой нанесенного ущерба и после этого можем вести предметно переговоры с теми лицами, которые выразили готовность помочь в обеспечении жильем пострадавших", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 28 августа в 02:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.
Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения. Погибли восемь человек, еще семь госпитализированы.
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Правоохранители открыли уголовное производство из-за обвала в доме в Дрогобыче.
В деле двум подозреваемым в служебной халатности коммунальщикам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.