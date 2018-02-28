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Зятя Трампа позбавили допуску до особливо секретних матеріалів країни

Зятя Трампа позбавили допуску до особливо секретних матеріалів країни

Київ • УНН

 • 9049 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Старший радник і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер був позбавлений допуску до матеріалів, які складаються для американського лідера спецслужбами і містять найбільш цінні секретні відомості країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

“Кушнер і ще кілька співробітників адміністрації, які працювали на підставі тимчасового допуску до документів, отримали повідомлення, що їх ступінь допуску знижено з рівня Top Secret/SCI-level до рівня Secret”, — йдеться в повідомленні.

Трамп своїм розпорядженням має право надати будь-якому чиновнику “постійний допуск”. Незважаючи на це, президент передав прийняти рішення про допуск своїй адміністрації. Кушнер не оскаржував його і не буде просити поновити допуск до особливо секретної інформації.

Зниження статусу пояснили тим, що деякі співробітники Білого дому, включаючи Кушнера, поки не пройшли належну в таких випадках перевірку, яка включає вивчення даних про закордонні зв’язки та фінансові транзакції.

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Раніше телеканал NBC повідомляв, що Кушнер вступив у протиборство з керівником апарату співробітників Білого дому Джоном Келлі, який розпорядився позбавити співробітників Білого дому тимчасових дозволів на допуск до секретних даних у разі, якщо заявки на постійний допуск були подані ними раніше червня минулого року і до сих пір не задоволені. У число таких осіб входить і Кушнер.

Відзначається, що на цей момент такі тимчасові допуски було видано близько 130 співробітникам, включаючи приблизно десяток найближчих радників діючого президента США Дональда Трампа. До лав останніх входять старший радник і зять американського лідера Джаред Кушнер, а також його дружина Іванка Трамп, що є дочкою президента.

За даними телеканалу, Келлі ще в вересні минулого року припинив практику надання тимчасових допусків до таємних даних за винятком “надзвичайних випадків”, які вимагають його особистого схвалення. Також він скоротив число співробітників Білого дому, яким дозволяється мати доступ до державної таємниці.

Сам Трамп минулого тижня заявив, що рішення про повноцінний допуск Кушнера до державної інформації повинен прийняти Келлі.

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