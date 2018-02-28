Зятя Трампа лишили допуска к особо секретным материалам

“Кушнер и еще несколько сотрудников администрации, работавших на основании временного допуска к документам, получили сообщение, что их степень допуска понижена с уровня Top Secret/SCI-level до уровня Secret”, — говорится в сообщении.

Трамп своим распоряжением имеет право предоставить любому чиновнику “постоянный допуск”. Несмотря на это, президент передал принять решение о допуске своей администрации. Кушнер не обжаловал его и не будет просить восстановить допуск к особо секретной информации.

Снижение статуса объяснили тем, что некоторые сотрудники Белого дома, включая Кушнера, пока не прошли надлежащую в таких случаях проверку, которая включает изучение данных о зарубежных связи и финансовые транзакции.

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Ранее телеканал NBC сообщал, что Кушнер вступил в противоборство с руководителем аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли, распорядился лишить сотрудников Белого дома временных разрешений на допуск к секретным данным в случае, если заявки на постоянный допуск были представлены ими ранее июня прошлого года и до сих пор не удовлетворены. В число таких лиц входит и Кушнер.

Отмечается, что на данный момент такие временные допуски было выдано около 130 сотрудников, включая примерно десяток ближайших советников действующего президента США Дональда Трампа. В ряды последних входят старший советник и зять американского лидера Джаред Кушнер, а также его жена Иванка Трамп, которая является дочерью президента.

По данным телеканала, Келли еще в сентябре прошлого года прекратил практику предоставления временных допусков к тайным данных за исключением “чрезвычайных происшествий”, которые требуют его личного одобрения. Также он сократил число сотрудников Белого дома, которым разрешается иметь доступ к государственной тайне.

Сам Трамп на прошлой неделе заявил, что решение о полноценном допуск Кушнера к государственной информации должен принять Келли.