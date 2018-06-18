Зять короля Іспанії добровільно з'явився до в'язниці

Важливо відзначити, що в тюрму він з'явився добровільно до закінчення встановленого терміну.



За даними іспанських ЗМІ, кінець попереднього тижня Урдангарін провів з дружиною і чотирма дітьми в Швейцарії.



Перша відпустка ув'язненого можлива буде не раніше грудня 2019 року.



12 червня Верховний суд Іспанії підтвердив рішення, винесене на початку 2017 року судом міста Пальма, злегка пом'якшивши покарання. Зять іспанського короля визнаний винним в податкових махінаціях і нецільовому використанні декількох мільйонів євро з громадських фондів і засуджений до позбавлення волі на строк 5 років і 10 місяців.



Серед іншого встановлено, що Урдангарін через свою фірму привласнював гонорари за заходи, які не проводилися. 50-річний Іньякі Урдангарін, герцог Пальми і чоловік сестри іспанського короля, керував некомерційною організацією Nóos, до функцій якої входило сприяння розвитку спорту в Іспанії. У минулому професійний гандболіст, він 170 разів виступав на міжнародних змаганнях у складі збірної країни.



Як повідомляв УНН, камбоджійський принц Нородом Ранаріт разом з дружиною Оук Пхалла потрапив в ДТП його дружина загинула.

Раніше, стало офіційно відомо про маршрут першого королівського турне герцога і герцогині Сассекських - Меган Маркл і принца Гаррі. Про це повідомили в прес-службі Кенсингтонського палацу, передає УНН.



"Герцог і герцогиня Сассекськоі здійснять офіційний візит до Австралії, Фіджі, Королівство Тонга і Нової Зеландії восени", - йдеться в повідомленні.