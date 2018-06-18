Зять короля Испании добровольно явился в тюрьму

Важно отметить, что в тюрьму он явился добровольно до истечения положенного срока.



По данным испанских СМИ, конец предыдущей недели Урдангарин провел с женой и четырьмя детьми в Швейцарии.



Первый отпуск заключенного возможен не ранее декабря 2019 года.



12 июня Верховный суд Испании подтвердил решение, вынесенное в начале 2017 года судом города Пальма, слегка смягчив наказание. Зять испанского короля признан виновным в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов и приговорен к лишению свободы на срок 5 лет и 10 месяцев.



Среди прочего установлено, что Урдангарин через свою фирму присваивал гонорары за мероприятия, которые не проводились. 50-летний Иньяки Урдангарин, герцог Пальмы и муж сестры испанского короля, руководил некоммерческой организацией Nóos, в функции которой входило содействие развитию спорта в Испании. В прошлом профессиональный гандболист, он 170 раз выступал на международных соревнованиях в составе сборной страны.



Как сообщал УНН, камбоджийский принц Нородом Ранарит вместе с женой Оук Пхалла попал в ДТП, его супруга погибла.

Ранее, стало официально известно о маршруте первого королевского турне герцога и герцогини Сассекских - Меган Маркл и принца Гарри. Об этом сообщили в пресс-службе Кенсингтонского дворца, передает УНН.



"Герцог и герцогиня Сассекские совершат официальный визит в Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию осенью", - говорится в сообщении.