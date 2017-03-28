Зять Д.Трампа прагне прийти на допит зі зв'язків з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Офіційний представник Білого дому Шон Спайсер заявив, що зять президента Дональда Трампа і глава Kushner Companies Джаред Кушнер вирішив за власним бажанням з’явитися до членів комітету сенату, щоб його допитали з приводу можливих зв’язків з Росією, передає УНН з посиланням на CNN.
“Він зголосився поспілкуватися з главою комітету (з розвідки Річардом) Берром, але поки не отримав жодного повідомлення про час зустрічі,” — сказав він.
Ш.Спайсер додав, що йому невідомо, чи буде цей допит відкритим або закритим. Прес-секретар адміністрації президента також підкреслив, що Дж.Кушнер зустрічався з багатьма різними працівниками компаній з різних країн, що не є незаконним.
Як повідомляв УНН, зять Д.Трампа очолить нове управління в Білому домі.