Зять Д.Трамп стремится прийти на допрос по связям с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что зять президента Дональда Трампа и глава Kushner Companies Джаред Кушнер решил по собственному желанию появиться к членам комитета сената, чтобы его допросили по поводу возможных связей с Россией, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Он вызвался пообщаться с главой комитета (по разведке Ричардом) Бэрром, но пока не получил ни одного сообщения о времени встречи", - сказал он.
Ш.Спайсер добавил, что ему неизвестно, будет ли этот допрос открытым или закрытым. Пресс-секретарь администрации президента также подчеркнул, что Дж.Кушнер встречался со многими различными работниками компаний из разных стран, не является незаконным.
Как сообщал УНН, зять Д.Трамп возглавит новое управление в Белом доме.