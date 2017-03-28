Зять Д.Трамп стремится прийти на допрос по связям с Россией

"Он вызвался пообщаться с главой комитета (по разведке Ричардом) Бэрром, но пока не получил ни одного сообщения о времени встречи", - сказал он.

Ш.Спайсер добавил, что ему неизвестно, будет ли этот допрос открытым или закрытым. Пресс-секретарь администрации президента также подчеркнул, что Дж.Кушнер встречался со многими различными работниками компаний из разных стран, не является незаконным.

Как сообщал УНН, зять Д.Трамп возглавит новое управление в Белом доме.