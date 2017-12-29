Звіт Держпродспоживслужби про боротьбу із фальсифікатом викликає багато запитань - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Звіт Держпродспоживслужби про боротьбу із фальсифікатом викликає більше запитань, аніж відповідей. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
Посилаючись на дані звіту, політик зазначив, що впродовж 2017 року Держпродспоживслужбою в місті Києві не допущено до реалізації близько 425 тон недоброякісних харчових продуктів.
"Багато це чи мало, сказати важко, однак місяць тому, Держпрод України прозвітувала, що за 9 міс. 2017 року не допустила до реалізації на ринку країни 454,2 т недоброякісних продуктів (!) (та ще 6,5 тис. т неякісного м'яса).
Таким чином, виходить, що більше 95% харчового фальсифікату в країні (окрім м’яса) припадає саме на столицю? Або ж, окрім столиці більше ніде не проводили рейдів? Або ж показник у 425 тонн входить до “всеукраїнського” у 6,5 тис. тон небезпечного м’яса? Погодьтеся, що статистика виглядає трохи дивно…", - зазначив нардеп.
С.Тригубенко висловив сподівання, що контролери прокоментують оприлюднені дані.
"Я, наприклад, не хочу вірити у те, що в Києві неякісні товари “виміруються” сотнями тон, а в інших регіонах сумарно вилучений фальсифікат (окрім м'яса) не перевищує і 30 т...? Сподіваюсь, контролери якось прокоментують таку дивну математику", - написав він.
Нагадаємо, за даними Держпродспоживслужби, в Україні цьогоріч зареєстрована рекордна кількість отруєнь.