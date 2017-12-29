Отчет Госпродпотребслужбы о борьбе с фальсификатом вызывает много вопросов - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Отчет Госпродпотребслужбы о борьбе с фальсификатом вызывает больше вопросов, чем ответов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.
Ссылаясь на данные отчета, политик отметил, что в течение 2017 Госпродпотребслужбой в Киеве не допущено к реализации около 425 тонн недоброкачественных пищевых продуктов.
"Много это или мало, сказать трудно, однако месяц назад, Госпрод Украины отчиталась, что за 9 мес. в 2017 не допустила к реализации на рынке страны 454,2 т недоброкачественных продуктов (!) (в еще 6,5 тыс. т некачественного мяса ).
Таким образом, получается, что более 95% пищевого фальсификата в стране (кроме мяса) приходится именно на столицу? Или же, кроме столицы больше нигде не проводили рейдов? Или же показатель в 425 тонн входит в "всеукраинские" 6,5 тыс. тонн опасного мяса? Согласитесь, что статистика выглядит немного странно ... ", - отметил нардеп.
С.Тригубенко выразил надежду, что контролеры прокомментируют обнародованы данные.
"Я, например, не хочу верить в то, что в Киеве некачественные товары "измеряются" сотнями тонн, а в других регионах суммарно удаленный фальсификат (кроме мяса) не превышает и 30 т ...? Надеюсь, контроллеры прокомментируют такую странную математику", - написал он.
Напомним, по данным Госпродпотребслужбы, в Украине в этом году зарегистрировано рекордное количество отравлений.