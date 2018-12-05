Звинуваченому в замаху на Мадуро венесуельському депутату загрожує 30 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Позбавлення волі строком на 30 років загрожує Хуану Рекесенсу, депутату Національної асамблеї Венесуели, якщо його визнають винним в участі в замаху на президента Ніколаса Мадуро. Про це у вівторок розповів радіостанції Union Radio його адвокат Хоель Гарсіа, інформує УНН.
“Мова йде про сім злочинів: невдалу спробу умисного вбивства президента республіки, невдалу спробу умисного вбивства... військових, які перебували там, тероризмі, зраді батьківщині, злочинній змові, незаконному володінні зброєю і боєприпасами”, — сказав Гарсіа.
Він зазначив, що у сторони звинувачення досі немає міцної доказової бази, яка дозволила б вказати на причетність його підзахисного до того, що трапилося 4 серпня.
Спроба вбити главу Венесуели з використанням безпілотників з вантажем вибухівки була здійснена в ході його виступу на церемонії на честь 81-ї річниці створення Національної боліваріанської гвардії 4 серпня. Президент і члени вищого керівництва країни залишилися неушкоджені.
Як повідомляв УНН, Ніколас Мадуро вирішив здійснити візит в Росію.