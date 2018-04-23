Звинувачення закінчило подання доказів у справі журналіста Сущенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сторона звинувачення закінчила подання доказів у справі українського журналіста Романа Сущенко в Московському міському суді. Про це в мережі Facebook повідомив адвокат Марк Фейгін, передає УНН.
"Сторона звинувачення закінчила подання доказів у справі українського журналіста Романа Сущенко в Московському міському суді. 25 травня 2018 року захист приступить до подання письмових доказів і клопотань", - йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, Роман Сущенко, який незаконно утримується в Російській Федерації, 27 березня на попередніх слуханнях у московському суді не визнав свою провину в повному обсязі.
Р.Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року і звинувачується в шпигунстві. Сам він своєї провини не визнає.
Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.